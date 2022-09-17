«На меня так косились»: почему Анита Цой разочаровала корейцев

Анита Цой рассказала журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, что в последнее время чрезмерно набрала в весе. Вот только ее пышные формы нравятся далеко не всем.

Народная артистка недавно побывала на своей исторической родине - в Корее. И сначала понять не могла, почему все на нее косо смотрят.

«Я так огорчена. Сейчас в Корее новый тренд - если вы больше своего нормального веса (то есть рост минус 100), то вы неухоженный, ленивый и потерянный человек. Вас даже не возьмут на работу», - отметила она.

Цой призналась, что в Корее чувствовала себя некомфортно и неуютно.

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