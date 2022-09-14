На Майли Сайрус подали в суд за публикацию собственного фото в соцсети

29-летняя американская певица Майли Сайрус схлопотала иск в суд. А что она такого сделала? Опубликовала фото себя любимой в популярной у знаменитостей социальной сети, которую в России не стоит упоминать.

Суть в том, что поп-звезда не сама сделала снимок, а взяла работу папарацци, не спросив у него разрешения и не заплатив ему. Теперь этот фотограф по имени Роберт Барбера подал на нее иск в федеральный суд Калифорнии за нарушение авторских прав. Пост, кстати, был сделан еще в феврале 2021 года.

В своей претензии фотограф утверждает, что Сайрус получила финансовую выгоду от своей публикации, нарушающей авторские права, увеличила трафик на свой аккаунт и доходы от продажи ее музыки. При этом «недопустимое использование артистом подорвало, если не уничтожило потенциал любого рынка для фотографии».