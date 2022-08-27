«На массе»: Седокова показала честное фото в бикини до похудения

Певица призналась, что комплексовала из-за лишнего веса.
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

За последнее время Анна Седокова заметно поправилась. Когда поклонники указали певице на лишний вес, она не стала скандалить, а села на диету и занялась спортом. 

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Немного похудев, артистка честно показала, какой была ее фигуру всего месяц назад. Анна запечатлелась в купальнике у зеркала.

«Это я 10 июля. На массе. С крапивницей, которая постоянно возвращается. С бесконечными сомнениями в себе, неуверенностью, невозможностью носить короткое при тридцатиградусной жаре», — поделилась Анна.

Анна Седокова. Фото: соцсети

Напомним, сейчас Седокова вместе с мужем Янисом Тиммой и детьми живет в Майами. Там певица снимает роскошную виллу. 

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