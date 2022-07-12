«На манеже все те же»: Юлия Салибекова из «Дома-2» сообщила, что Тигран вновь пытается отобрать квартиру у сына Баграта

Юлия Салибекова рассказала в микроблоге о претензиях бывшего мужа Тиграна Салибекова на купленные ею квартиры сыновьям.

Суд уже однажды вставал на ее сторону, отказав Тиграну в иске. Отец троих детей подал апелляцию.

«На манеже все те же. Подал апелляцию и хвастается! Ты отбираешь то, что тебе не принадлежит! То, что положено детям, то, чего не ты заработал!» — высказалась Юлия Салибекова.

Она добавила, что суд состоится как раз в те дни, когда она с сыновьями будет отдыхать на море.

Юлия Салибекова уверена, что Тигран судится с ней за квартиру с подачи своих родителей, живущих в Моздоке. В микроблоге она обратилась и к ним тоже.