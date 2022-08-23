На любой случай в жизни: Бородина отметилась в остромодных брюках цвета мокрый асфальт

На этот раз Бородина решила продемонстрировать самые модные брюки сезона в цвете мокрый асфальт. Широкие брюки со стрелками можно сочетать с жакетом и рубашкой, но телеведущая надела их с футболкой оверсайз и кедами, создав расслабленный образ. Ксения даже отказалась от макияжа и распустила волосы.

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