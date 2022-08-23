На любой случай в жизни: Бородина отметилась в остромодных брюках цвета мокрый асфальт

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает на телевидении. Ей удалось разбогатеть и прославиться на всю страну. Теперь ведущая «Дома-2» живет в просторном особняке. Примечательно, что она воспитывает двоих детей. При этом звезда регулярно путешествует.
Недавно Ксения вернулась из Турции. Она большую часть лета провела на курорте. Но теперь телеведущая готовится вернуться к работе. А ее дочки 1 сентября отправятся в школу. Пока Бородина то и дело хвастается нарядами. Для выходов в свет она выбирает монохромные платья, а для прогулок романтичные луки в цветочек.
На этот раз Бородина решила продемонстрировать самые модные брюки сезона в цвете мокрый асфальт. Широкие брюки со стрелками можно сочетать с жакетом и рубашкой, но телеведущая надела их с футболкой оверсайз и кедами, создав расслабленный образ. Ксения даже отказалась от макияжа и распустила волосы.
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На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что им больше нравятся такие лаконичные луки, чем фееричные платье, которые можно надеть только в театр или ресторан. Ко всему прочему, брюки такого кроя считаются базовыми и должны быть в гардеробе каждой девушки, уверены стилисты.