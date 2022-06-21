«На любимое повидло пришел»: Собчак хлестко ответила Милонову за его «бомжиху»

Тверской суд признал видео с поцелуем Ксении Собчак и Насти Ивлеевой незаконным для демонстрации в СМИ из-за пропаганды ЛГБТ. И обязал журналистов убрать его со своих ресурсов.

Виталий Милонов признал это решение адекватным, заявив, что оно, к тому же, «народное». Не поскупился депутат на «ласковые» слова для Ксении Собчак, обозвав ее «бомжихой» и «немолодой», а ее будущее увидел за поцелуями с некими беженками, которые почему-то должны наградить ее глистами.

Ксения Собчак отреагировал на выпад в своем телеграме.

«На любимое повидло сразу пришел Виталий Валентинович. Говорит, я «немолодая» и «наказана богом», ждем теперь только экспертное мнение депутата Журавлева. В старом добром фильме «10 причин моей ненависти» с Хитом Леджером была такая фраза: «Никакой выпивки, поцелуев, татуировок, пирсинга, никаких ритуальных жертвоприношений. О боже, я подаю им идеи», — ответила Собчак.

Смотрите также