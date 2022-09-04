«На лоб молитвы не кладите»: последнюю просьбу Фриске озвучила ее сестра

Родная сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о мучительной смерти и последней просьбе певицы в программе НТВ Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

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По словам Натальи, Жанна была очень сильной духом и до последних дней старалась приободрить близких, давая надежду на исцеление. Но в какой-то момент поняла, что конец неизбежен и озвучила отцу свою последнюю просьбу.

«Когда будете меня отпевать, на лоб мне молитвы эти не кладите», - сказал Жанна Фриске.

Произнесла она это со спокойным видом, смирившись с неминуемой участью. На следующий день у нее началась агония. Наталья видела эти последние мгновения жизни своей сестры, называя их «страшными».