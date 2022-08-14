На лице – довольная улыбка: Галкин оставил Пугачеву в Латвии и прибыл в Хельсинки

Максим Галкин выступил с несколькими концертами в Латвии, куда перевез из Израиля свою жену Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу.

В одном из прибалтийских сел он заявил со сцены, что вернется в Россию, закрыв тем самым вопрос о своем побеге из страны.

Тем не менее, останавливаться на достигнутом Галкин не стал и продолжил большой европейский тур в Финляндии.

«Я в солнечном Хельсинки!» - довольно заявил Максим Галкин, снимаясь для своего видео в соцсетях. Жены и детей рядом не было.