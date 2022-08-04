«Он на Ленина там похож»: Шахназаров оценил снимок Чубайса из реанимации

При этом Шахназаров рассказал анекдот. «Фима, ты слышал, что у Мойши паралич. Правая часть вся. И правый глаз, и правая рука, и правая нога. «А с хером что?» — спросил Фима. «Успел на левую сторону перекинуть. Ты представляешь», — заявил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что снимок Чубайса из реанимации опубликовала телеведущая Ксения Собчак. Она отмечала, что политику стало чуть лучше.