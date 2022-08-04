«Он на Ленина там похож»: Шахназаров оценил снимок Чубайса из реанимации

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» посмеялся над политиком Анатолием Чубайсом и снимком экономиста из реанимации.
«Он на Ленина там похож. Я знаю, что нельзя над больными людьми ерничать. У него глаз один не закрывается. У Леонтьева два глаза открыты 24 часа в сутки, а у него один глаз. Ну что смешного-то? Что я сказал смешного? Нельзя глумиться над больными. Но сколько людей из-за него хлебнули горя. Этот человек был ниспослан из ада. Мне его не жалко».
Анатолий Чубайс. Фото: «Телеграм» Ксении Собчак
При этом Шахназаров рассказал анекдот. «Фима, ты слышал, что у Мойши паралич. Правая часть вся. И правый глаз, и правая рука, и правая нога. «А с хером что?» — спросил Фима. «Успел на левую сторону перекинуть. Ты представляешь», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что снимок Чубайса из реанимации опубликовала телеведущая Ксения Собчак. Она отмечала, что политику стало чуть лучше.