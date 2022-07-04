На Лазурном берегу: Каролина Севастьянова в леопардовом бикини щегольнула главной гордостью своей фигуры

Звезда лондонской Олимпиады 2012 года, чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает отдыхать на Лазурном берегу в Монте-Карло. Там спортсменка оказалась практически сразу же, как покинула телепроект «Звезды в Африке». Прихватив с собой любимого лабрадора, красотка воссоединилась в Монако с бойфрендом и теперь радует поклонников кадрами с пляжа.

Новая порция летних снимков не заставила себя ждать. Севастьянова позировала на берегу в леопардовом пляжном наряде, состоящем из мини-бикини с трендовыми завязками и струящейся накидки. Позируя во весь рост, гимнастка блеснула своим главным достоинством фигуры – бесконечно длинными ногами, принесшими ей олимпийскую славу.