На Ларису Гузееву подали в суд соседи

Недавно Лариса Гузеева делала ремонт в своей московской квартире. Смена интерьера принесла телеведущей кучу проблем.

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Сначала звезда судилась со студией интерьеров и мебели Елены Лебедевой, которая обставляла апартаменты, а теперь и сама получила иск.

По информации Telegram-канала Mash, в ходе ремонта строители нанесли ущерб соседней квартире. Мастера так усердно долбили стены, из-за чего в расположенных рядом апартаментах появились трещины.

Теперь страховая компания через суд пытается взыскать с ведущей шоу «Голос 60+» 100 тысяч рублей.