На Кубани отменили выступление Манижи на конкурсе казачьей песни

Выступление певицы Манижи на конкурсе казачьей песни «Александровская крепость» 30 сентября в Краснодарском крае отменили. 31-летняя артистка должна была приехать на Кубань, чтобы исполнить народные песни, характерные для этого региона, но местные казаки якобы выступили против того, чтобы принимать таджикскую звезду.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, хотя официального подтверждения от организаторов конкурса или представителей певицы у журналистов еще нет.