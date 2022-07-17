На крутой тачке полулежа: Валя Карнавал эффектно бомбанула формами, позируя в брюках – хите сезона

Тиктокерша Валя Карнавал после сообщения о помолвке с Сашей Стоуном яво взялась за свой внешний вид. Располнев на шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ, блогерша стала активно заниматься спортом вместе со своим возлюбленным и сейчас демонстрирует эффектные формы.

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Кадр в брюках карго, которые стали хитом этого сезона, взбудоражил поклонников Вали Карнавал.

На фото, которое она разместила в своем телеграме, невеста Стоуна позировала, немного возлежа на крутом автомобиле, и блистая роскошными формами.