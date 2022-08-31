На Кристину Асмус заведено административное дело о фейках

На актрису Кристину Асмус завели дело за фейки. Соответствующая информация опубликована в картотеке Тверского райсуда Москвы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Как сообщает телеграм-канал Baza, если вина Кристины Асмус будет доказана, то ей светит штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, что Кристина Асмус — бывшая жена юмориста Гарика Харламова. У пары есть общая дочь Анастасия.

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Добавим, что первую большую известность Кристине Асмус принесла роль Вали Черноус в телесериале «Интерны».