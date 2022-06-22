На Красной Поляне: бывший муж ныне покойной Юлии Началовой показал подросших детей от второй жены

Бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, счастлив во втором браке с красавицей-супругой Ольгой.
У пары подрастают двое детей. Сыну Артему шесть лет, а дочери Анжелике два с половиной года.
Евгений и Ольга Алдонины обожают путешествия. На этот раз местом для отдыха с семьей они выбрали Красную Поляну.
Снимками, которые были сделаны во время отдыха в горах, Евгений Алдонин поделился в микроблоге. Он запечатлел сына и дочку, катающимися на качелях.
Футболист признался, что очень вдохновлен красивыми местами курорта.
«Всего в нескольких часах полета из Москвы, а иногда в пробках мы проводим больше времени, находится настоящий райский уголок в горах Красной Поляны», — написал в микроблоге Евгений Алдонин.
Евгений Алдонин с сыном и дочкой. Фото: соцсети
Напомним, в браке Евгения Алдонина и ныне покойной певицы Юлии Началовой родилась дочь пары, Вера. Сейчас ей уже пятнадцать лет. Вера Алдонина дружна с семьей папы и много времени проводит с ним, его женой, братом и сестренкой.