«На концерты загоняют»: раскрыт секрет популярности Галкина за рубежом

В начале лета Максим Галкин дал ряд концертов в Израиле, теперь готовится к выступлениям в Прибалтике и Австралии.
В своих соцсетях шоумен показывал, как тепло его приветствовала израильская публика. Однако бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков считает, что большинство зрителей приходил в залы «по указке».
«По информации от русскоязычных людей, которые были на концертах, больше половины зала – иностранцы, которые на русском языке вообще ничего не понимают. Эти люди собраны административным ресурсом, то есть публику на концерты загоняют, чтобы показать мировую славу этого малопопулярного в России артиста. И эту картинку транслируют по всему миру», — написал Худяков в своем микроблоге.
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Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России в начале марта. После четырех месяцев жизни в Израиле они перебрались в Латвию.