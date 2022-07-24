«На концерты загоняют»: раскрыт секрет популярности Галкина за рубежом

В начале лета Максим Галкин дал ряд концертов в Израиле, теперь готовится к выступлениям в Прибалтике и Австралии.

В своих соцсетях шоумен показывал, как тепло его приветствовала израильская публика. Однако бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков считает, что большинство зрителей приходил в залы «по указке».