На концерте Галкина в Лондоне одна из фанаток издала пронзительный женский вопль

В этот момент, как отмечают очевидцы, Галкин округлил глаза. Он на время даже отключил камеру своего телефона.

Через несколько секунд благостная картина мира была восстановлена. Артист как ни в чем не бывало стал кланяться перед зрителями и принимать букеты.

Сам шоумен в соцсетях в очередной раз поблагодарил поклонников. Он заметил, что столько цветов и эмоций он давно не получал и не испытывал.

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Напомним, что Максим Галкин совершает тур по европейским городам. В Россию в ближайшие месяцы он возвращаться не намерен.