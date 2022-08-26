На концерте Галкина в Лондоне одна из фанаток издала пронзительный женский вопль

Шоумен несколько смутился после такого поведения поклонницы.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Концерт юмориста Максима Галкина в Лондоне не обошелся без казуса. В какой-то момент шоумен стал принимать цветы от поклонников. В этот момент раздался пронзительный женский вопль.

В этот момент, как отмечают очевидцы, Галкин округлил глаза. Он на время даже отключил камеру своего телефона.

Через несколько секунд благостная картина мира была восстановлена. Артист как ни в чем не бывало стал кланяться перед зрителями и принимать букеты.

Сам шоумен в соцсетях в очередной раз поблагодарил поклонников. Он заметил, что столько цветов и эмоций он давно не получал и не испытывал.

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Напомним, что Максим Галкин совершает тур по европейским городам. В Россию в ближайшие месяцы он возвращаться не намерен.

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