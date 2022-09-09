На Клаву Коку пожаловались зрители: они уверяют, что певица развращала их детей

Жители Владивостока возмущены выступлением в их городе Клавы Коки. Появились сведения о том, что во время концерта артистка развращала находившихся в зале несовершеннолетних. Возможно, будет инициировано расследование и проверка певицы по статьям КоАП РФ и УК РФ. Когда эту ситуацию попросили прокомментировать ее концертного директора Дениса Баранова, он сказал:

«Кто-то недовольный жизнью написал всякую фигню. Больше пяти лет она выступает на Дне города Москвы, где изучают каждую ее песню. У Клавы — идеальная репутация: она матом не ругается, не курит, не пьет, а ее обвиняют».

По словам Баранова, концерт во Владивостоке прошел отлично, зрители остались очень довольны.

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«99% людей, которые там были, пишут: «Спасибо, что приехали, было круто». 1% недовольных жизнью всегда будет», — приводит слова директора Клавы Коки телеканал «360».

Концерт состоялся в День знаний на главной площади Владивостока. В Telegram-канале Mash появилась информация о недовольстве родителей местных школьников: им не понравились тексты песен, которые исполняла Клава, и то, что все действие происходило на фоне храма. Родители написали заявление в прокуратуру.