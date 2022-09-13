«На Клаву Коку, Моргенштерна* наехали, а Шнуру все разрешено»: Пригожин не сдержал эмоций после концерта «Ленинграда»

Концерт Сергея Шнурова накануне прошел с редким набором скандалов. Помимо того, что лидер группировки «Ленинград» вновь пел песни с использованием ненормативной лексики, он возмутил публику исполнением композиции о том, что Москву нужно сжечь.

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Ну и перца добавила двойная трагедия: одного поклонника, упавшего с трибуны, увезли на скорой в больницу, вторую зрительницу спасти не удалось. Предположительно, у нее случился сердечный приступ.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что за трагедии с людьми Сергей Шнуров не ответственен, тут вина на организаторах концерта. А вот в стальных пунктах — вина музыканта все-таки есть.

«Он, как креативный человек, гениален, ничего не могу сказать. Сосредоточенно работает на аудиторию, точно понимает, что она хочет. C коммерческой точки зрения он гениален, он пытается быть своим. Грандиозно аплодирую, но Шнур несет ответственность за все остальное. На Клаву Коку наехали, на Моргенштерна* наезжали, а Шнуру все разрешено. Это то, что меня в этой истории беспокоит», — сказал Пригожин Telegram-каналу «Звездач».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.