На Хейли Бибер подали в суд из-за названия ее косметического бренда

Недавно знаменитая модель и жена Джастина Бибера, 25-летняя Хейли Бибер презентовала собственную линию средств по уходу за кожей. Девушка назвала ее Rhode — это ее второе имя (в девичестве она Хейли Роуд Болдуин).

Однако всего через несколько дней после запуска продаж на звезду за нарушение авторских прав подала в суд компания с таким же названием. Конкретно — производитель одежды Rhode NYC. Его руководители утверждают, что не только название, но и логотип предприятия молодой звезды похожи на их бренд, запущенный в 2013 году.

И хотя одежда и косметика – это разные сферы бизнеса, но пользователи Интернета уже начали путаться, когда отмечают в соцсетях бренд одежды, а попадают на косметику Хейли, и наоборот.

Как сообщает издание TMZ, компания просит суд заставить госпожу Бибер придумать своим средствам другое название, чтобы исключить путаницу. Кстати, есть слух, что модель ранее пыталась выкупить торговую марку Rhode, но владельцы отказали ей.

Смотрите также