На Кейт Миддлтон в Ирландии набросились националисты

Наследники британского престола принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали с рабочим визитом в Северную Ирландию. Известно, что эта часть государства относится к Великобритании.

Народ бурно приветствовал королевичей. Однако из толпы вырвалась женщина и заявила:

«Приятно познакомиться с вами, но было бы лучше, если бы вы оставались в своей стране. Ирландия для ирландцев!» — заявила женщина.

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Все остальные поддержали ее слова и начали аплодировать.

Кейт держалась стойко. Герцогиня не показала виду, что ее задело подобное заявление.