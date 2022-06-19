«А на какие шиши?»: Миро вскрыла неприглядную сущность семьи Самойловой и Джигана

Накануне прошел в «Лужниках» концерт Басты, который собрал на стадионе 70 тысяч зрителей. Блогер Лена Миро восхитилась таким успехом рэпера и вспомнила про Джигана.

По словам акулы пера, она попыталась найти в Сети новости про Джигана, но поняла, что про него писали активно только в 2020 году, когда он помирился с Тимати.

«Вчера прочитала ваши комментарии про Оксану Самойлову, жену этого Джигана. Смеетесь над ней. А вы подумали, куда ей деваться, если не скакать с панчами на лице?* (Здесь и ниже сохранена орфография и пунктуация автора).

Детей одень-накорми-выучи. А на какие шиши? Не знаю, есть ли у Басты жена, но если есть, она может спать спокойно. А вот Самойловой, если она сама не заработает себе копеечку, надеяться на мужа не стоит - это понимаю я, это понимаете вы, это понимает и сама Оксана.

Вот и скачет. Вопрос тут у меня только в том, как долго баба может тянуть на себе мужика?» - написала в своем ЖЖ Лена Миро.

Источник: блог Лены Миро в ЖЖ.