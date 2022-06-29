На какие деньги живет разбитый инсультом Борис Моисеев

Борис Моисеев уже несколько лет не выходит в свет после перенесенных двух инсультов. Многие поклонники обеспокоены — на какие же деньги сейчас живет их любимый артист. Журналистам Teleprogramma.pro директор певца сообщил, что у него все хорошо.

«Он получает пенсию в размере 85 тысяч рублей. Также Моисееву начисляются авторские отчисления за творчество — а это ежемесячно 150-170 тысяч рублей», — заявил Сергей Горох.

В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт и практически пропал с радаров. Все заботы о здоровье певца взял на себя его директор Сергей Горох, в адрес которого нередко звучат обвинения в меркантильности.

Впрочем, сам помощник Моисеева отрицает упреки, утверждая, что лечение 68-летнего артиста оплачивает из собственного кармана.

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