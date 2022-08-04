На известную певицу напали в клубе и угрозами выбивали деньги

25-летняя исполнительница популярного хита «Солнце в Монако» Люся Чеботина рассказала в соцсетях, что на нее напали в одном из клубов Санкт-Петербурга. И артистке даже пришлось отменить свое выступление.
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«Соучредитель этого заведения зашел к нам в примерку и начал прямо перед моим выходом на сцену общаться по-хамски со мной и моей мамой (она мой директор). Налетал, хватал меня за джинсы, в наш адрес шли оскорбления и мат, чуть ли не лез в драку», — говорит Чеботина.
Люся заявляет, что мужчина после оскорблений начал требовать с нее деньги.
«Он сказал: «Двойную цену сюда налом. Или вы отсюда никуда не уйдете», — продолжает рассказывать певица.
К счастью, ей удалось сбежать из этого клуба, физически девушка не пострадала.