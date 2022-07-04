На грани развода: муж-стриптизер Алены Рапунцель проговорился о своей наркомании

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель, родившая в марте второго ребенка, объявила о разводе со своим нынешним супругом Ильей Семиным. В законном браке пара прожила меньше года, и теперь они вступили в стадию взаимных обвинений, обнажая друг о друге неприятные факты.

Илья Семин не раз выходил на связь с подписчиками в Сети, раскрывая самые разные факты о себе. На этот раз он снова ударился в откровения и проговорился, что несколько лет был наркоманом. Все происходило, когда он работал в стрип-клубе, танцы в котором не считал чем-то зазорным.

«Для молодого парня, может быть, это неплохо: ты получаешь неплохие деньги, нельзя сказать, что ты работаешь. Ты танцуешь, ты кайфуешь. И меня это довело до того, что я стал… я стал наркоманом», — признался мужчина.

Судя по рассказу, завязал с пагубной привычкой муж Рапунцель не так давно. Они познакомились в 2020 году, на момент встречи с Аленой он еще танцевал.