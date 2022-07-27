«На грани истерики»: Шахназаров недоумевает, в чем гениальность сбежавшего из России Белого

Несколько дней назад актер Анатолий Белый выступил с заявлением. Он объявил, что уезжает из России, а сезон в МХТ им. Чехова доиграл буквально скрепя зубами.

Заявление артиста долго обсуждали в Сети. А накануне публицист Михаил Шахназаров увидел, как Белый читает стихи. Алгоритмы YouTube показали ему в рекомендациях видеоролик, где Анатолий читает Бродского.

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