«На грани истерики»: Шахназаров недоумевает, в чем гениальность сбежавшего из России Белого

Несколько дней назад актер Анатолий Белый выступил с заявлением. Он объявил, что уезжает из России, а сезон в МХТ им. Чехова доиграл буквально скрепя зубами.
Заявление артиста долго обсуждали в Сети. А накануне публицист Михаил Шахназаров увидел, как Белый читает стихи. Алгоритмы YouTube показали ему в рекомендациях видеоролик, где Анатолий читает Бродского.
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«Подача не на нерве, а на грани истерики, пересаливание лицом, болливудские глазки, мексиканский жестикуляж. Так в чем гениальность то?», - недоумевает Шахназаров в своем телеграм-канале.
Напомним, накануне Анатолий Белый вышел на связь из Израиля. Актер отметил, что не собирается вступать в полемику со своими недоброжелателями.