«На голове густые кущи!»: молодая жена Николаева «слила» фото Пугачевой в парике под стрижку пикси

Юлия Проскурякова поздравила двойняшек Гарри и Лизу Галкиных с 9-летием. В честь этого события молодая жена Игоря Николаева поделилась снимком, который был сделан годом ранее на детском празднике. Внимание поклонников привлекла Алла Пугачева. Певица позировала в парике под стрижку пикси.

«На голове густые кущи!», «Причесон как бобровая шапка», «Помолодела сразу как! ну прямо таки девчонка», «Аллусе идет!», «Своих бы волос столько», — пишут фолловеры.

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