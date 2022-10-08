На глазах у всех: забравшись под лавку, Бузова схватилась за ягодицу и застонала

Поющая телеведущая Ольга Бузова продолжает бороться с недостатками фигуры. Звезда старается вернуть былую стройность, которую растеряла еще год назад, позволив себе расслабиться в командировке и увлекшись белорусской кухней. Лишние объемы звезда сгоняет в спортзале.

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На этот раз артистка снова отправилась в зал и изрядно попотела. Она забралась под лавку, но то ли упражнение было не под силу звезде, то ли она уже сильно устала, но, схватившись за ягодицу, Бузова стала стонать от нагрузки. Чтобы не вызывать смех у публики, певица наложила звук на видео и запостила его в микроблоге.