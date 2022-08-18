На глазах у всех: щеголяя эталонной фигурой, Самбурская скинула с себя шортики на пляже

Актриса улетела отдыхать на море.
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Многие звезды этим летом не отказали себе в удовольствии провести отпуск за границей, несмотря на все сложности с передвижениями. Актриса Настасья Самбурская отдохнуть выбралась в Турцию.

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Вместе с подругой Самбурская поселилась в роскошном отеле курорта Белек. Звезда с удовольствием хвастается отдыхом, демонстрируя, в какой обстановке расслабляется и набирается сил. Очередной день на пляже Настасья сняла на видео. Она показала, как снимает шортики при всех, являя окружающим свою эталонную фигуру в крошечном бикини.

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