На глазах у всех: Клава Кока потрепала себя за мохнатый бюст

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока приняла участие в презентации нового полнометражного фильма для детей. Но на мероприятие нарядилась довольно оригинально. А в процессе беседы с журналистами и вовсе допустила достаточно взрослый жест, который следовало бы сопроводить цензом 18+.
Кока нарядилась в укороченный топ с декором в виде тонких длинных перьев на груди. Во время разговора артистка взяла себя за бюст прямо при всех. Что именно рассказывала звезда, остается только догадываться. Но незамеченным сей жест не остался.
Клава Кока. Фото: соцсети