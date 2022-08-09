На французском солнце: Елизавета Туктамышева в черном бикини блеснула загорелыми прелестями

Чемпионка мира-2015 в одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева улетела из России, чтобы поучаствовать в спортивных сборах. Подготовка ведется во Франции, откуда фигуристка получила возможность путешествовать, и в свободное время позволяет себе отдыхать и расслабляться.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В выходные она побывала в Италии, а накануне после тренировок принимала солнечные ванны. Вместе с подругой они устроили солярий на террасе, облачившись в мини-бикини, и позировали для селфи, которые потом запостили в своих соцсетях.

Туктамышева успела за лето загореть и блеснула своей эталонной фигурой. Подписчики пришли в восторг от любимицы и заметили, что подобных фото в купальниках несправедливо мало у фигуристки.