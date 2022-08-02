На фоне гор: Ольга Бузова сняла юбку посреди дороги, чтобы показать вид сзади

Исполнительница хитов «Ты не попал» и «Вай-фай» Ольга Бузова улетела на отдых в Сочи. С кем именно отдыхает певица, она не афиширует, но проблем со съемками не испытывает – всегда найдутся руки, чтобы запечатлеть ее позирования и различные ракурсы даже в самых неожиданных местах.

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На сей раз Бузова решила позировать прямо на дороге. Выйдя перед машиной, певица сняла юбку и показала свой загорелый тыл водителю, который все это запечатлел. Звезда была в купальнике, но ее это, кажется, только подхлестнуло позировать в неожиданном ракурсе.