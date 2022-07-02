«На эту тему я Юру спрашивал»: друг рассказал про отношение Шатунова к «проклятию «Ласкового мая»

После внезапной смерти 48-летнего Юры Шатунова 23 июня от инфаркта поклонники вновь заговорили о так называемом проклятии группы «Ласковый май». На протяжении многих лет один за другим из жизни уходили его участники и музыканты – всего случилось 12 смертей. И гибель Шатунова фанаты быстро вписали в череду трагедий.

Друг певца Андрей Картавцев рассказал «Пятому каналу», что Юра Шатунов следил за судьбами экс-коллег. Но в проклятие группы не верил.

«На эту тему я Юру спрашивал, он говорил, ерунда. Просто информационный повод. Давайте начнем с того, что «Ласковый май» — это Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и Аркадий Кудряшов. Все. Костяк-то вот этот. Костяк ушел, и группа «Ласковый май» развалилась», - рассказал друг Шатунова.

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