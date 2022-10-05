На этот раз точно: Илон Маск покупает Twitter ради создания нового «суперприложения»

Миллиардер Илон Маск, чье имя на этой неделе попало в заголовки газет всего мира из-за его «пророссийской» позиции относительно ситуации на Украине, вновь оценил возможные риски, связанные с покупкой Twitter, и объявил: сделке быть.

В компании Twitter уже подтвердили, что миллиардер готов заключить сделку. Он купит социальную сеть за 44 миллиарда долларов, то есть за ту же сумму, которая оговаривалась ранее.

Напомним, что глава Tesla и SpaceX готовился к заключению сделки еще в июле 2022 года. Но сложная ситуация в мировой политике и экономике заставила его передумать. 8 июля Маск объявил, что покупка не состоится. Официальной причиной отказа было названо то, что Twitter не смог предоставить данные о доле фейковых аккаунтов и спам-ботов в соцсети.

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