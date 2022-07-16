На этот раз дочка: Галина Юдашкина показала свою беременность

Наследница кутюрье стала мамой в третий раз.
Валентин Юдашкин и его дочь Галина

Валентин Юдашкин и его дочь Галина. Фото: Global Look Press

Аист прилетел в семью знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Его единственная дочка Галина стала мамой в третий раз. Об этом она сама сообщила поклонникам в Сети. На этот раз родилась дочка, которую назвали Агатой Ариеллой.

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Ставшая многодетной Галина Юдашкина показала свою беременность. Наследница модной империи позировала с животиком на морском побережье, и снимки вызвали волну умиления у ее подписчиков.

Галина Юдашкина. Фото: соцсети

Отметим, что у Галина замужем за Петром Максаковым с 2015 года. Первенец Анатолий у них появился в том же году, а через три года – второй сын Аркадий. О том, что кутюрье в третий раз станет дедушкой, намекал этой весной актер Стас Садальский.

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