На этот раз дочка: Галина Юдашкина показала свою беременность

Аист прилетел в семью знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Его единственная дочка Галина стала мамой в третий раз. Об этом она сама сообщила поклонникам в Сети. На этот раз родилась дочка, которую назвали Агатой Ариеллой.
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Ставшая многодетной Галина Юдашкина показала свою беременность. Наследница модной империи позировала с животиком на морском побережье, и снимки вызвали волну умиления у ее подписчиков.
Галина Юдашкина. Фото: соцсети
Отметим, что у Галина замужем за Петром Максаковым с 2015 года. Первенец Анатолий у них появился в том же году, а через три года – второй сын Аркадий. О том, что кутюрье в третий раз станет дедушкой, намекал этой весной актер Стас Садальский.