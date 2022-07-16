На этот раз дочка: Галина Юдашкина показала свою беременность

Аист прилетел в семью знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Его единственная дочка Галина стала мамой в третий раз. Об этом она сама сообщила поклонникам в Сети. На этот раз родилась дочка, которую назвали Агатой Ариеллой.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ставшая многодетной Галина Юдашкина показала свою беременность. Наследница модной империи позировала с животиком на морском побережье, и снимки вызвали волну умиления у ее подписчиков.