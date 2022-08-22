На этот раз без заграницы: оскандалившийся Нурлан Сабуров объявил о гастролях по Сибири

Нурлан Сабуров после провальных гастролей в США залег на дно и не выступал несколько месяцев. Затем на одном из своих шоу в Москве он оскандалился, обложив матами Ксению Собчак так, что за нее вступились даже в Госдуме. Теперь комик, судя по всему, решил, что все благополучно забыли о его прилюдных фиаско, и объявил о новых гастролях.

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Но выбрал артист не заграницу. Подзаработать он решил в России, о чем объявил своим подписчикам. Свое шоу «Принципы» он собирается показывать в течение недели в крупнейших городах Западной и Восточной Сибири.

Кстати, после возвращения из Штатов Сабуров не стал продолжать свои гастроли по загранице. В частности, концерты артиста были отменены в Израиле и даже на родине звезды – в Казахстане.