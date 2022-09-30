«Он на это настроился»: психолог объяснила, какую роль Пугачева уготовила для Галкина*

К тому же, Вероника Степанова не верит в искренность в этой паре, считая, что Алла Пугачева и Максим Галкин* водят за нос своих поклонников.

«Нам пытаются навязать, что все искренне. От этого хочется блевануть», — добавила Вероника Степанова.

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Напомним, накануне стало известно, что Алла Пугачева вместе с близнецами Гарри и Лизой улетела из России.

По материалам YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.