«Он на это настроился»: психолог объяснила, какую роль Пугачева уготовила для Галкина*

Психолог Вероника Степанова предсказала незавидную судьбу мужу Аллы Пугачевой.
Она уверена, что в ближайшее время Максиму Галкину* предстоит ухаживать за пожилой и не пышащей здоровьем Аллой Пугачевой.
«Галкин* вроде как ее не бросает, будет банки, горчичники ставить. По крайней мере он на это настроился. Вообще она на долгожительницу не похожа. Скрипит в 73 года», — высказалась Вероника Степанова.
К тому же, Вероника Степанова не верит в искренность в этой паре, считая, что Алла Пугачева и Максим Галкин* водят за нос своих поклонников.
«Нам пытаются навязать, что все искренне. От этого хочется блевануть», — добавила Вероника Степанова.
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Напомним, накануне стало известно, что Алла Пугачева вместе с близнецами Гарри и Лизой улетела из России.
По материалам YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.