«Он на это настроился»: психолог объяснила, какую роль Пугачева уготовила для Галкина*

Вероника Степанова уверена, что в ближайшее время Алле Пугачевой потребуется тщательный уход.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Психолог Вероника Степанова предсказала незавидную судьбу мужу Аллы Пугачевой.

Она уверена, что в ближайшее время Максиму Галкину* предстоит ухаживать за пожилой и не пышащей здоровьем Аллой Пугачевой.

«Галкин* вроде как ее не бросает, будет банки, горчичники ставить. По крайней мере он на это настроился. Вообще она на долгожительницу не похожа. Скрипит в 73 года», — высказалась Вероника Степанова.

К тому же, Вероника Степанова не верит в искренность в этой паре, считая, что Алла Пугачева и Максим Галкин* водят за нос своих поклонников. 

«Нам пытаются навязать, что все искренне. От этого хочется блевануть», — добавила Вероника Степанова.

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Напомним, накануне стало известно, что Алла Пугачева вместе с близнецами Гарри и Лизой улетела из России.

По материалам YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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