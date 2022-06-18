«На экране за деньги — это одно»: Прилепин осудил актрису Старшенбаум за извинения перед украинцами

Звезда экрана осудила действия российской стороны.

Ирина Старшенбаум. Фото: Global Look Press

Актриса Ирина Старшенбаум, прославившаяся игрой в таких фильмах, как «Лед», «Т-34», осудила действия российской стороны в кампании по защите Донбасса. Она написала в своем микроблоге: «Украинцы, прошу простить меня за беспомощность. Мы желаем немедленного прекращения этих чудовищных действий».

На ее позицию обратил внимание подписчиков писатель Захар Прилепин. В Telegram он согласился с осуждением позиции звезды экрана, зарепостив соответствующую публикацию.

«Сравнительно молодая поросль. Вместо академического образования — курсы и тренинги. Сейчас так можно. Более 20 картин: «Притяжение», «Лед», «Лето», «Т-34»… На экране за деньги с фашистами воевать — это одно. А в жизни — это, оказывается, другое», - соглашается писатель.

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