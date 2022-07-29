«На ее век альфонсов хватит!»: Бородину публично унизил бывший участник «Дома-2»

Бренд Valentino снял для рекламы туфель обнаженных квир-моделей. Транс-художники Неттуно и Агнес Куэсченмарк, а также модель Лина Жизель и диджей Чарли снялись в одних туфлях.

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Ксения Бородина негодовала, увидев этот ролик.

«Хочется спросить, а что происходит? Зачем? Скоро натуралы будут считаться вымирающим видом!» — написала она в своем телеграме.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев ответил на своем канале ведущей, публично унизив ее. Он вспомнил ее неудачный брак с Курбаном Омаровым. Напомним, Ксения Бородина открыто заявила, что он жил за ее счет.