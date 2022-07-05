На двух стульях не усидит: музыкальный критик призвал Лайму Вайкуле обозначить свою позицию

Многие звезды выразили свое отношение к происходящим событиям после их начала в феврале. Даже Барбара Брыльска, звезда «Иронии судьбы», не стала молчать. Оперная певица Анна Нетребко тоже спустя время сделала свое скандальное заявление.

Тех, кто до сих пор молчит, стараются вывести на откровения. Так, музыкальный критик Александр Фадеев призвал звезду советской и латвийской эстрады Лайму Вайкуле высказаться, пишет Solenka.info.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Фадеев убежден, что Вайкуле обязана прервать молчание, ведь свою карьеру и популярность она обрела именно в России. Миллионы поклонников исполнительница хитов «Пикадилли» и «Вернисаж» имеет также на всем постсоветском пространстве. Поэтому отмалчиваться не имеет права.

Сам Фадеев считает, что Вайкуле против происходящего. Но старается сохранять нейтралитет и сидеть на двух стульях. Ранее он, напомним, называл поименно звезд, бежавших из России.

Смотрите также