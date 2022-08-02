На две страны: Милохин рассказал, где теперь живет на самом деле

Даня Милохин пояснил, в какой стране он живет в настоящее время. Совсем недавно о нем ходили противоречивые слухи. Тиктокер светился в Казахстане, из-за чего его поклонники решили, что он эмигрировал из страны.

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Доля истины в этом действительно есть, вместе с ребятами из Dream Team House он занимается там блогерством, но речи об эмиграции нет. В России Милохин тоже работает, участвует в разных проектах, снимается в кино, недавно посетил фестиваль VK Fest.

«Мы постоянно ездим то в Москву, то в Казахстан. Мы сейчас на две страны живем. У меня все вещи в Казахстане. А в Москве живем в квартирах», — также рассказала девушка Милохина, Айм Катюша.

Источник: «А теперь внимание!».