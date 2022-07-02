На две страны: как пройдут похороны Юрия Шатунова в Германии

Юрий Шатунов давно обосновался в Германии с женой и двумя детьми. На Родину он приезжал часто, чтобы выступить с концертами. И из жизни он ушел, находясь в России, куда прибыл по работе. Певца не стало 23 июня, причиной смерти стал инфаркт.

При жизни Шатунов рассказывал, как хотел бы быть похоронен, и близкие исполнили его последнюю волю о кремации. И решили часть праха захоронить на Троекуровском кладбище в Москве, а другую часть увезти в Германию.

Как будут проходить похороны Шатунова в Германии, написал сайт Woman.ru, ссылаясь на друга певца Аркадия Кудряшова. Особенных церемоний прощания там вдова устраивать не будет, все пройдет в очень узком кругу – прах она развеет на озере в Баварии, где любил отдыхать певец. «В Германии ничего не планируется, никаких траурных мероприятий», - объяснил Кудряшов.

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