На две страны: где на самом деле живет оставшаяся без работы Лобода

Светлана Лобода вместе с родителями и двумя дочками перебралась после начала известных событий за границу. Ходили разговоры, что она переехала на Мальту, по другим данным — в Латвию.

Однако сайт КП утверждает, что звезда поселилась совсем в другом месте. По данным издания, 39-летняя Светлана Лобода теперь живет на две страны — Кипр и ОАЭ.

Дом на Кипре Лобода приобрела еще два года назад, осуществив свою мечту о недвижимости у моря. Знаменитость специально подобрала район, где не обитают в изобилии жители постсоветского пространства, которые бы могли узнать ее.

Правда, есть русские соседи, которые знакомы с ней, но они настроены доброжелательно. Здесь она себя чувствует с детьми в абсолютной безопасности.

В Дубае же у Лободы в собственности квартира.

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