На «Доме-2» и не такое бывает: Черно подхватила Бородину на руки и потрепала, как куклу

На реалити-шоу «Дом-2» переполох. Там объявили новый конкурс, за победу в котором вручат 10 млн рублей. Разыграют деньги между забеременевшими на проекте участницами. И в числе первых на поляну поспешила Саша Черно. Девушка стала мамой в 2020 году на реалити, вскоре покинула проект, но по-прежнему популярна у поклонников шоу.

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Появление Черно не прошло бесследно. Особенно для Ксении Бородиной. Александра подхватила теледиву на ручки, как куклу, и потрепала в воздухе.

«Это она хочет 10 млн у Ксюхи отжать», - догадались ребята за кадром. Черно и Бородина давно не виделись, и так гостья поприветствовала звезду.