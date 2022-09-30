«На долгожительницу не похожа. Скрипит в 73 года»: Алле Пугачевой предрекли печальную участь в эмиграции

Накануне стало известно, что Алла Пугачева покинула Россию, улетев с близнецами Гарри и Лизой, предположительно, в Израиль.

Навсегда Примадонна оставила родные места или нет, неизвестно.

Незавидную жизнь в эмиграции Алле Борисовной напророчила психолог Вероника Степанова. Она считает, что с таким слабым здоровьем, как у Аллы Пугачевой, лучше не рисковать. Вероника Степанова уверена, что мужу Пугачевой Максиму Галкину* в ближайшее время предстоит уход за супругой.

«Галкин* вроде как ее не бросает, будет банки, горчичники ставить. По крайней мере он на это настроился. Вообще она на долгожительницу не похожа. Скрипит в 73 года», — высказалась Вероника Степанова.

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По материалам YouTube-шоу «Психолог Вероника Степанова»

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.