На Даниле Козловском висит долг за квартиру в Москве, купленную во время отношений с Зуевой

Актер, режиссер и продюсер Данила Козловский несколько лет назад приобрел апартаменты в жилом комплексе в центре Москвы. Как сообщается, агентство недвижимости, с которым артист заключил сделку, недавно обанкротилось, и теперь Козловский должен будет отдать те деньги, что остался должен за свое элитное жилье.
По информации «СтарХит», назначенный некоторое время назад конкурсный управляющий подал в суд на ряд жильцов, в том числе на Козловского.
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Квартира, о которой идет речь, расположена в ЖК «Современник», что недалеко от станции метро «Красные Ворота». Согласно договору, в квартире должен быть сделан шикарный дизайнерский ремонт, включающий в себя полы из натурального дуба и дорогую сантехнику.
Покупку эту Козловский совершил в период отношений с Ольгой Зуевой. Сейчас Ольга вместе с их общей дочкой Одой Валентиной живет в Америке, и непонятно, нужна ли Даниле вторая квартира в российской столице. Одна у него уже есть, и она тоже находится в центре города — на Тверской улице.