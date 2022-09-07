На Даниле Козловском висит долг за квартиру в Москве, купленную во время отношений с Зуевой

Актер, режиссер и продюсер Данила Козловский несколько лет назад приобрел апартаменты в жилом комплексе в центре Москвы. Как сообщается, агентство недвижимости, с которым артист заключил сделку, недавно обанкротилось, и теперь Козловский должен будет отдать те деньги, что остался должен за свое элитное жилье.

По информации «СтарХит», назначенный некоторое время назад конкурсный управляющий подал в суд на ряд жильцов, в том числе на Козловского.

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