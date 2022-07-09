На дальних берегах: уехавшая Лолита попросила убежища

Певица Лолита накануне покинула Москву. Звезда улетела во Владивосток, от которого осталась в восторге. Климат Приморья ей пришелся по душе, и она записала видеообращение к губернатору края с просьбой предоставить ей убежище.

«Хочу обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяке. Товарищ Кожемяка, я хочу убежища. Здесь морепродукты свежие. Я в Таиланде не была, а все, кто был, говорят: Дальний Восток чистой воды Таиланд. Климат такой же. Все вкусно, цены нормальные, люди классные, поэтому требую убежища», - заявила звезда у себя в Telegram.

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Правда, убежище ей понадобилось по сути на одни сутки. Потому что на следующий день у нее уже обратный рейс на Москву.

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