«На чужой славе делает себе пиар»: Гудкова после клипа «Я узкий» назвали козлом в Госдуме

В Госдуме отреагировали на новую пародию Александра Гудкова – его клип «Я узкий» на песню Шамана «Я русский». Депутат Елена Драпеко не постеснялась в выражениях и даже оскорбила шоумена.

«Кто этот Гудков?! На чужой славе делает себе пиар. Козел он, сам ничего не стоит, но других пародирует», - высказала свое мнение Драпеко сайту «Абзац».

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Драпеко привела в пример другую громкую историю с пародией в культуре - композицию «Большая мать» акциониста Олега Кулика, которую он весной 2022 года показал на выставке в Гостином дворе. Ее расценили как пародию на скульптуру «Родина-мать зовет!», вмешался Следственный комитет.