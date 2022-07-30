На что живет Регина Дубовицкая после закрытия «Аншлага»

Юмористическая программа «Аншлаг» была отправлена на каникулы после известных событий.

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Однако Регина Дубовицкая сообщила, что это не навсегда, и в настоящий момент они работают над новыми выпусками. Правда вот когда они выйдут точно, сказать не смогла – неизвестно. Предположила, что это может быть уже зима.

Вместе с тем поклонникам не стоит переживать за создателей проекта, по словам Дубовицкой канал «Россия 1» позаботился о своих сотрудниках, оставив им на время перерыва зарплату.

«Всем платят зарплату: не мне одной, а всему коллективу выплачивают», - заверила Регина Дубовицкая.

Источник: prozvezd.info.