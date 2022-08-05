На что Макаревич припеваючи живет в Израиле: бизнес в России, корпоративы за 50 тысяч евро

Андрей Макаревич заявил, что в России у него отменяются концерты. Однако журналисты КП выяснили, что продажи билетов на выступления «Машины времени» осенью действительно идут неважно, но в нескольких городах по-прежнему запланированы.

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Вместе с тем, даже если они все сорвутся, Андрей Макаревич явно не останется без средств к существованию.