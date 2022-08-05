На что Макаревич припеваючи живет в Израиле: бизнес в России, корпоративы за 50 тысяч евро

Андрей Макаревич заявил, что в России у него отменяются концерты. Однако журналисты КП выяснили, что продажи билетов на выступления «Машины времени» осенью действительно идут неважно, но в нескольких городах по-прежнему запланированы.
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Вместе с тем, даже если они все сорвутся, Андрей Макаревич явно не останется без средств к существованию.
Осенью Андрей Макаревич собрался на гастроли в Грузию и Казахстан. Зимой — в США. В настоящий момент он то и дело выступает в Израиле, работает на корпоративах, за которые платят по 50 тысяч евро за вечер.
Плюс ко всему у народного артиста есть бизнес. В Израиле он производит вино, а в России — содержит бар-ресторан JAM Club, в котором не только принимают посетителей, но сдают в аренду помещения.